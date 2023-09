Grænsebutikkerne kan fortsat sælge pantfrie dåser

- Vi er kede af og skuffede over, at vi tabte den her sag. Vi synes ikke, man skulle kunne sælge dåser uden pant, siger Lotte Engbæk Larsen, der er branchedirektør for handel i Dansk Erhverv.

I 2021 fik Dansk Erhverv ellers medhold i deres klage over grænsebutikkernes salg af pantfrie dåser.

Cheføkonom i Sydbank Søren Kristensen mener ikke, at de syd- og sønderjyske butikker kan stille så meget op over for konkurrencen fra grænsebutikkerne.

- De må bide i det sure æble og acceptere, at tyske butikker har en fordel, som betyder, at de danske mister omsætning og kunder i butikken, siger Søren Kristensen.