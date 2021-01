Grænsekontrollen fylder fem år: - Lange udsigter til åbne grænser, mener EU-ekspert

Derfor så borgmesteren i Aabenraa helst, at kontrollen og politiarbejdet kunne foregå andre steder uden af genere lokalbefolkningen.

- Vi skal have intelligent politiarbejde og en eller anden form for kontrol ud af landet, men for mig kan det lige så godt foregå et andet sted end lige på stregen og det skal være målrettet, så det ikke er hr og fru Danmark, der kontrolleres, siger Thomas Andresen.

I dag er grænserne mellem EU's lande mellemtiden blevet lukket af helt andre årsager.

Den 14. marts lukkede de danske myndigheder for grænsen som en del af den første nedlukning, da coronapandemien ramte landet. Grænsen blev igen åbnet for enkelte lande hen over sommeren, men er i dag lukket for alle uden et anerkendelsesværdigt formål.