Grænsen: Politikere klar til at hive i nødbremse

I 2015 var den sønderjyske motorvej på alles læber, da omkring 300 flygtninge overtog E45 og gik fra Padborg mod Rødekro. Nu er der igen fokus på den dansk-tyske grænse, efter Tyrkiet har åbnet sine grænser, og Europa står tilbage med spørgsmålet om, hvorvidt vi vil se en ny flygtninge- og migrantkrise.

Vi skal undgå det kaos, som vi så i 2015 ved den sønderjyske grænse. Karina Adsbøl (DF)

Derfor har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (Soc. dem.) meldt ud, at han er klar til at benytte sig af en asylnødbremse, hvis de danske grænser kommer under pres. Nødbremsen gør det muligt for politiet at afvise asylansøgere ved den danske grænse, hvis der opstår en krisesituation.

Flygtningekrisen i 2015 D. 9. september 2015 vandrede omkring 300 flygtninge op gennem sønderjyske motorvej.

Mange flygtede fra krig, terror og forfølgelse i deres hjemlande, heriblandt mange syrere, afghanere og irakere.

I løbet af 2015 kom over en million migranter til Europa, hvilket lagde et stort pres på EU’s ydre grænser.

I november 2015 indgik EU en aftale med Tyrkiet om, at Tyrkiet skulle forsøge at stoppe menneskestrømmen, som gik gennem Tyrkiet og mod Europa. Se mere

Og den ide møder opbakning fra Karina Adsbøl (DF):

- Vi skal forberede os så godt som muligt. Det indebærer, at man allerede nu tænker i at have mandskab nok og have en klokkeklar handleplan, hvis der skulle komme mange migranter og flygtninge op til den danske grænse igen. Vi skal undgå det kaos, som vi så i 2015 ved den sønderjyske grænse, siger Karina Adsbøl.

Til krisesituationer

Nødbremsen er et tiltag, som den tidligere V-regering lavede sammen med blå blok i finansloven for 2017.

- Hvis der igen går hul på Europas grænser, skal vi kunne håndtere situationen, og det kan nødbremsen bidrage til, sagde daværende udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) om tiltaget.

Det vil først blive aktuelt at hive i nødbremsen, hvis man anser Dublinforordningen, som er en aftale mellem EU-lande, Norge, Liechtenstein, Schweiz og Island, om at en asylansøgning kun skal behandles af ét land, for reelt ikke at fungere, og der er tale om en krisesituation.

