Gratis færger er en sællert: Biler må vente, imens gående sejles over

Som et led i genåbningen af Danmark har regering og folketing fra den 1. juli gjort det gratis for cyklister og gående at tage en tur med færgen, og det har ført til markant øget trafik på færgerne.

Tv2.dk beretter sågar om øboer fra Orø ved Sjælland, som ikke har kunnet komme med færgen hjem, fordi den var fyldt op af turister.

Så galt er det tilsyneladende ikke gået i Syd- og Sønderjylland viser en rundringning, som TV SYD har lavet. Men alle melder om øget trafik.

Vi kan begynde med en af de mindre færgeruter, nemlig den der forbinder Ballebro og Hardeshøj, og som besejles af færgen Bitten.

Ballebro-Hardeshøj

- Vi havde 50 procent flere gående passagerer allerede den første dag, fortæller Søren Nielsen, overfartschef.

Der har også været en lille stigning i antallet af cykler, men dem kan man også normalt få med uden beregning. For nogle er turen ligefrem blevet et mål i sig selv.

- Vi har set mange, der tager flere ture efter hinanden, fortæller overfartschefen.

De mange nye gæster har ikke givet problemer med køer for de fastboende. Men de mange sejlturister, der tager flere ture, skal forlade færgen hver gang, så der er plads til nye passagerer, fortæller Søren Nielsen.

Endelave-færgen

Endelave-færgen kan også mærke en stigende interesse.

- Vi kan se, at der er en del flere, der har reserveret plads til en cykel, fortæller Charlotte List, der er souschef i Service- og Beredskab i Horsens Kommune.

På Endelave-færgen skal man reservere plads, både som gående og som cyklist, også selvom det er gratis. Der må kun være 150 passagerer i corona-tiden, og man kan kun reservere plads på færgens hjemmeside.

- Der er ved at være udsolgt i weekenden, men der er stadig pladser at få på hverdagene, fortæller Charlotte List.

Færgen til Hjarnø

Hjarnøfærgen tager 4 minutter om at sejle strækningen fra fastlandet ud til den lille ø i Lillebælt. Den første dag var der 260 flere gående med færgen, men det har ikke givet de store problemer.

- Hvis der er mange gående eller cyklende, så tager vi dem på én gang, og kommer så tilbage for at hente bilerne. Det kan vi gøre på 15 minutter, fortæller Stig Sørensen, der er overfartsleder på ruten.

Der har ikke været klager over den lille forsinkelse.

- Vi tager det henad vejen og gør vores bedste.

Fanø og Bøjden-Fynshav

Molslinien ejer to af de større ruter i Syd- og Sønderjylland, nemlig Fanøfærgen og Bøjden - Fynshav. Også de kan mærke en stigning, men har ikke gjort tallene op endnu, og det har ikke givet anledning til ekstraordinære køer, fortæller informationschef Jesper Maack fra Molslinien.

- De køer, der er, har været bilister, der er kørt til færgen uden af have reserveret billet. Og fannikerne har for det meste kort til færgen, og de har derfor en fast-lane, fortæller informationschefen.

Det har ikke været muligt at få forbindelse med Aarø-færgen.

På færgen til Barsø er skipper lige startet på sin vagt i dag, og ham, der havde vagten de første to dage med gratis færger, er taget hjem, så det er ikke muligt at få et overblik.