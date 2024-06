Gratis fertilitetshjælp til barn nummer to

Det skriver TV2.

Hvert niende barn kommer til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling. Og hvis et ufrivilligt barnløs par ønsker, at deres første barn får sig en søskende, så kan de i øjeblikket ikke få hjælp fra det offentlige.

- Hvis man brændende ønsker sig et barn, men ikke kan få det, er det en stor smerte. Derfor ønsker vi i regeringen at styrke hjælpen til ufrivilligt barnløse, så flest muligt får mulighed for at skabe den børnefamilie, de drømmer om, siger Indenrigs- og Sundhedsminister, Sophie Løhde, til TV 2.

TV SYD har tidligere dækket, hvordan rejsen gennem fertilitetsbehandling kan være for par, der ihærdigt ønsker at skabe sig en børnefamilie. Det kan du se her.