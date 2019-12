Grisetransport væltet på Fynsiden af Lillebæltsbroen

Grisetransporteren oplyses væltet i rundkørsel fra Jyllandsvej mod frakørselsrampe, Fynske Motorvej mellem frakørsel E20, Middelfart og E20, Middelfart.

Politiet er på stedet.

Vejdirektoratet anbefaler at benytte anden frakørsel.

Klaus Petersen, som befandt sig på stedet kl. 18.00 oplyser til TV SYD, at der er omkring 100-200 fritløbende grise på stedet, og at borgere forsøger at hjælpe.

- De er i gang med at få tømt grisetransporteren for dyr, før de kan rejse den op. Men jeg tror det kan tage flere timer. Der er stadig grise i vognen og grise der løber rundt, siger Klaus Petersen, som er forbipasserende.

På Twitter oplyser Fyns politi kl. 18.01, at der er ingen personskade og ingen døde grise i forbindelse med uheldet.