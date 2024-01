Selvom mange veje er ryddet for sne og is, skal man færdes med forsigtighed, skriver politiet i en pressemeddelelse.

På grund af den hårde frost kan køreforholdene nemlig ændre sig på kort tid. Det skyldes blandt andet, at der kan opstå sort is over natten, skriver politiet.

Tak fordi I viser hensyn og hjælper hinanden, lyder det i pressemeddelelsen, hvor Sydøstjyllands Politi opfordrer bilister til at køre efter forholdene.