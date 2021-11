Hænderne på rattet: Politiet øger fokusset på uopmærksomhed

Uopmærksomhed og manglende orientering er ifølge politiet årsag til hver anden dødsulykke i trafikken.



Derfor øger landets politikredse fokusset på uopmærksomme trafikanter fra mandag til søndag i uge 46.

Det advarer Rigspolitiet på forhånd om i en pressemeddelelse.

- Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant, eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.



Særligt tunge trafikanter som lastbiler udgør en fare for de andre trafikanter ved uopmærksomhed. Ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste, og derfor appellerer politiet i særlig høj grad til erhvervschaufførerne.

Kør bil, når du kører bil

Initiativet fra politiets side sker samtidigt med, at Rådet for Sikker Trafik har et øget fokus på uopmærksomhed i trafikken.

Derfor vil flere danskere blive eksponeret for Rådet for Sikker Trafiks kampagne med det enkle budskab: Kør bil, når du kører bil.