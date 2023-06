Hærværk mod fredet natur bliver værre og værre

Nogle gange er naturen bare i vejen. Hvis man nu har en fantastisk udsigt, men den bliver skæmmet af, at der står en malplaceret hæk, et umotiveret træ eller andet, der ødelægger ens visuelle livsglæde. Hvad er så nemmere end at gribe den motorsav, som alle rigtige grundejere har, og fælde skidtet.

Men hvis nu det træ, der forarger dig, står på naboens grund eller på kommunens område eller måske endda er fredet, så er du på afveje.