Hærvejsmotorvej: Seks linjeføringer og stor politisk uenighed

Endnu et skridt i planen for en motorvej fra Haderslev til Give er i dag taget, da Vejdirektoratet offentliggjorde miljøredegørelsen for en midtjysk motorvej.

I redegørelsen fremlægger vejdirektoratet sammen med støjpåvirkning, miljøvurdering og trafikfremskrivelser også seks linjeføringsforslag.

Mod nord foreslås en rute enten øst eller vest om Billund og mod syd tilslutninger til enten Taps, Christiansfeld eller Haderslev.

De seks forskellige linjeføringer tager udgangspunkt i tre tilslutninger mod syd og en rute vest eller øst om Billund. Foto: Vejdirektoratet

Regeringsskifte har bremset motorvejen

Tilbage i 2016 bestilte den tidligere regering og Dansk Folkeparti den redegørelse, som Vejdirektoratet i dag fremlagde. Den daværende regering henviste blandt andet til den tilsandede trafik på Vejle Fjord broen, som en midtjysk motorvej skulle afhjælpe.

Efter regeringsskiftet i sommer har nuværende transportminister Benny Engelbrecht tidligere nævnt, at der ikke bliver taget hensyn til, hvad tidligere regeringer har ment, og ifølge regeringens forståelsespapir vil klima- og miljøhensyn, kræve investeringer i kollektiv transport og cyklisme.

Det ærgrer Venstres tidligere transportminister Hans Christian Schmidt.

- Både transport- og statsministeren har sat planen i bero, og det bekymrer mig, at beslutningen nu kan trække ud, mens man afventer en klimalov, siger han til TV SYD.

Han foreslår i stedet, at Folketinget kommer i gang med at diskutere linjeføringen af en mulig motorvej. Han bakkes op Dansk Folkepartis transportordfører Hans Kristian Skibby.

- Det er vigtigt, at vi kommer i gang med at tage en beslutning. Der er mange tusinde lodsejere, som kan blive påvirket af linjeføringerne, siger han til TV SYD.

Hos Enhedslisten har man ikke travlt med at komme i gang med at diskutere linjeføringerne. Her ser man helst planer for en motorvej gennem Jylland skrottet.

- Hvis det står til os, skal den opgives. Det er rigeligt, at man har brugt penge på en redegørelse. Den nye hærværksmotorvej vil ikke blive prioriteret hos os. Det er den kollektive trafik og cyklisme, der skal prioriteres, og der har en motorvej gennem Jylland intet at gøre, siger transportordfører i Enhedslisten Henning Hyllested til TV SYD.

Næste skridt inden en mulig motorvej tages op i Folketinget er en høringsfase på mindst otte uger, og hvis politikerne kan blive enig om en anlægslov, vil der gå op til otte år, inden motorvej står færdig.

TV SYD har forsøgt af få en kommentar fra transportminister Benny Engelbrecht, Soc.dem., som ikke vil kommentere, mens sagen er i høringsfasen.