Har du haft pungen oppe? - Her har politiets fotovogne indkasseret flest penge i år

De penge, som politiet henter hjem via ATK-indsatsen, er vel også nogen, som man fra statens side regner med at have til rådighed?

- Når man lægger et budget - og det gælder også finansloven - så indregner man selvfølgelig et provenu, og at man forventer x-antal millioner fra ATK-indsatsen. Men hvis det ikke bliver nået, så går verden ikke under af den grund, siger Knud Reinholdt og fortsætter:

- Hvis vores ATK-vogne en dag kommer hjem med nul sager, så har det været en god dag, for så har bilisterne ikke kørt for stærkt.