Har du også lagt mærke til det? Mange marker er fyldt med blomster

Det kan de blandt andet gøre ved en slåningsbrak, som de skal slå mindst en gang om året. Eller også kan de så en blomsterblanding på brakmarken med mindst to forskellige slags blomster i.



- Der er ingen tvivl om, at småkravl som insekter og bier kan lide, at de har forskellige blomstermarker at besøge, siger Birgitte Popp Andersen.



Planteavlskonsulenten vil ikke udelukke, at vi kommer til at se endnu flere blomstermarker til næste år.

- Loven blev implementeret ret sent, så det er ikke sikkert, at alle nåede at så deres marker til med blomster til i år. Desuden løber aftalen om braklægning frem til 2027, hvor den skal evalueres, så vi vil helt sikkert se blomstermarker til næste år også.