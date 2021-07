Har du styr på gyldige test inden ferien i udlandet?

Selvom vandrestøvlerne eller badetøjet er pakket til sommerens udlandsferie, er det i mange tilfælde også nødvendigt at have et gyldigt coronapas med i bagagen.

Ifølge Region Syddanmark er det dog vigtigt, at ferielystne syd- og sønderjyder er opmærksomme på test, svartider og bookinger, inden de sætter kurs mod udlandet.

På Facebook oplyser Regionen om to væsentlige punkter, som man skal være opmærksom på:

1. Test med og uden tidsbestilling

Fra torsdag den 1. juli blev det muligt at blive PCR-testet flere steder i landet uden at bestille tid. Derfor opfordrer regionen til, at man er opmærksom, hvis man for en sikkerhedsskyld har bestilt en tid til en PCR-test for at få en gyldig test til ferien udenlands.

Regionen oplyser nemlig, at hvis man inden den bestilte tid kommer forbi et testcenter og får taget en PCR-test uden tidsbestillingen, bliver den tidsbestilte test automatisk annulleret.