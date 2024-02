Harrislee/Harreslev er i orden, men Haderslev/Hadersleben går ikke

- Sønderjyderne føler, at de har skulle kæmpe for at få lov til at være danske. Og når man begynder at sætte tyske navne på danske skilte, så føler de, at det bliver mindre dansk, og at der bliver rejst tvivl om grænsen, fortæller René Rasmussen.

Der var en lignende ballade, da der skulle findes et navn til den nye EU-grænseregion med Sønderjylland og Slesvig i slutningen af 1990'erne, hvor et forslag om at kalde det Region Slesvig blev mødt med voldsom vrede, der blandt andet gik ud over daværende amtsborgmester Kresten Philipsens bil, der fik nogen 'å æ deckel'. Og det ganske upåvirket af, at navnet Slesvig er ligeså dansk, som det er tysk.

Hvis man vender det om, så betyder det også noget for mindretallene, at deres nationalsprog bliver brugt i det offentlige rum.