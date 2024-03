Haveformandens hurtige råd til at komme i gang

Han forstår godt, at det for børnefamilier eller ældre kan være svært at gøre det helt store nummer ud af sin have. Men blomster er der ifølge Søren Peter Villadsen altid plads til. Så hvis man gerne vil have lidt mere end en grøn græsplæne, som børnene spiller fodbold på og robotplæneklipperen passer, lyder rådet:

- Så sæt fokus på jeres terrasse og prøv at få et højbed op at stå med krydderurter eller sæt ti ærteplanter af den høje type, som kan gro op ad et espalier. Der findes ærter, der giver lilla frugt og flotte blomster.