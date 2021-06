Hedebølge på vej til syd- og sønderjyderne

Kalenderen siger sommer, og det gør vejrudsigten så sandelig også.

I ugens løb er der opbygget et højtryk over Østeuropa, og en varm luft fra Centraleuropa strømmer op over især den syd- og østlige del af Danmark.

Det betyder, at onsdag bliver lun med temperaturer på mellem 18 og 23 grader, mens varmen for alvor tager fat fra torsdag.

Den varme luftstrøm sydfra pumpes for alvor op over Danmark torsdag, og kombinationen af den varme luft og stort set skyfrit vejr giver anledning til hedebølge i den sydøstligste del af Jylland, Fyn, Sjælland og Lolland/Falster.

Sådan lyder meldingen fra DMIs meteorologer.