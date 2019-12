Hegnfirma tilfreds efter 10 måneders arbejde

Den sidste hegnfag blev i dag sat, og dermed blev der sat et punktum for opsætningen af vildsvinehegnet ved grænsen til Tyskland. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

I 10 måneder har SER Hegn arbejdet på at samle og sætte vildsvinehegnet op ved den dansk-tyske grænse. I dag blev den sidste hegnfag sat på, og dermed blev der sat et punktum for hegnopsætningen. Det har ifølge indehaveren af SER Hegn været en stor og spændende opgave for hegnfirmaet.

- Vi kan kun få noget positivt ud af det - vi har jo ikke en politisk holdning til det. For os er det bare en kæmpestor opgave, og det har været en spændende opgave, siger Henrik Hallenberg Rasmussen, der er indehaver af SER Hegn.

Det har dog ikke været helt problemfrit for montørerne at sætte hegnet op. De våde efterårsmåneder har skabt en del problemer i forhold til arbejdet.

- De sidste fire måneder har det været regnvejr, og vi havde gemt den sværeste del af opgaven til sidst. Så udfordringen har været at holde damp på kedlen, siger Henrik Hallenberg Rasmussen.

Inderhaver af SER Hegn, Henrik Hallenberg Rasmussen, er tilfreds med arbejdet med opsætningen af vildsvinehegnet. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Skovrider ved Naturstyrelsen Vadehavet Bent Rasmussen, der har været projektleder for projektet omkring vildsvinehegnet, er tilfreds med, at det 70 kilometer lange hegn nu står færdigt.

- For os er det jo en vigtig dag, at vi nu får aflsuttet den opgave, som Folketinget gav os for 10 måneder siden. Så på den måde er vi godt tilfredse, siger projektleder Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen Vadehavet.

Det har været en noget turbulent vej hen til at få etableret hegnet ved den dansk-tyske grænse. Men projektlederen mener, at det er en optimal løsning, man er kommet frem til.

- Vi synes, vi har leveret det hegn, som Folketinget ønskede. Altså et hegn, der udgør en væsentlig barriere for vildsvin, så vi kan undgå, at der komme flere vildsvin ind i landet end højst nødvendigt, siger Bent Rasmussen.