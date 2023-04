Henning og Henning har dyrket gymnastik i 150 år – sådan får du selv kroppen i gang

Levealderen er steget blandt både mænd og kvinder. Tilbage i 2010 var middellevetiden blandt mænd 77,3 og for kvinder 81,6. Ifølge Danmarks Statistik lever mænd i gennemsnit i dag til de bliver 79,5 år og kvinder til 83,6 år.

I takt med at levealderen stiger, så efterlader det også et ansvar for at holde sin krop i gang.

- Jo længere tid de ældre kan være selvkørende jo bedre. Både for dem selv og for samfundet, siger Tina Emiliussen Thomsen, DGI Sønderjylland.