Her blev syd- og sønderjyderne blitzet over 60.000 gange - i én kommune er speederfoden ekstra tung

ATK er en forkortelse for Automatisk Trafikkontrol og er en hastighedskontrol foretaget fra en af politiets fotovogne.

I forbindelse med en ATK-aktion stoppes trafikanten ikke på stedet men fårefterfølgende tilsendt en brev med en bøde, hvis de har overtrådt farthastigheden.

Ifølge Poliet er formålet med kontrollen, at "at sikre at gældende hastighedsbegrænsning overholdes, så trygheden blandt trafikanterne øges antallet af trafikdræbte og tilskadekomne i trafikken reduceres".

Kilde: Rigspolitiet