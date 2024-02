Her bor de yngste mødre og fædre i Syd- og Sønderjylland

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, hvor gennemsnitsalderen i Danmark for førstegangsfødende kvinder er 30 år, og alderen for førstegangsfædre er 31,7 år i 2023.

Tønder Kommune ligger nederst med en gennemsnitsalder for kvinder på 27,9 år og 30 år for mænd. I den modsatte ende i Syd- og Sønderjylland er Billund Kommune med 29,6 år for kvinder og 31,5 år for mænd.