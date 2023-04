Her er 12 helt gratis oplevelser til påsken i Syd- og Sønderjylland

Madsby legeplads i Fredericia er et slaraffenland for aktive børn og deres voksne. Her er rigeligt med aktiviteter til en hel dags udflugt. Der også en mini-zoo, hvor store og små har mulighed for at sige hej til får, geder, grise, høns, kaniner og fugle. Der er mulighed for at røre og ae de søde dyr.

Adresse: Lumbyesvej 45, 7000 Fredericia