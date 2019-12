Her er alle de arbejdspladser, der er rykket til vores område

Syd- og Sønderjylland har de seneste år fået masser af nye arbejdspladser, og snart kommer der måske flere til.

For både Tønder, Haderslev og Esbjerg Kommune drømmer om at huse det nye skattecenter, som regeringen ønsker at oprette næste år, og som skal være det første af fire skattecentre. Det er en del af regeringens finanslovsudspil.

I 2015 lavede den daværende Venstre-regering en plan for at flytte 7.927 statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet.

I november 2018 havde 51 byer fået nye arbejdspladser eller uddannelsstationer, og dermed er 4.801 af de planlagte arbejdspladser rykket ud fra hovedstadsområdet.