Her er alle deltagerne til prinsens fødselsdagsbal

”Det vil være en ære at repræsentere Kolding til gallataflet. Jeg oplever til dagligt begge sider af Kolding. Der er landet, hvor jeg er vokset op med natur og ro og så er der byen, hvor jeg studerer på IBC med fokus på at præstere og udforske. Gallataflet vil også være en mulighed for at møde andre unge fra hele Danmark på min egen alder. OG selvfølgelig skal H.K.H. Prins Christian fejres, hvilket vil være endnu en ære at deltage i.” siger Alberte Thomsen fra Hejls, efter at hun har vundet lodtrækningen.

Benjamin Buhl Uth bor i Lunderskov, hvor han også har gået i folkeskole. Han er pt. værnepligtig, efter han fik sin HF fra Kolding Gymnasium. Han deltog i lodtrækningen, for som han siger; ”Det nok er den eneste chance, jeg har i livet, for at komme til fest med kongehuset”.