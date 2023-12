Her er de gode råd til travl rejsedag

Det betyder også, at man skal væbne sig med tålmodighed, hvad end man skal ud på de danske motorveje, med toget eller færgen.



Vejdirektoratet forventer nemlig forlænget rejsetid og kødannelse på vejene i løbet af dagen og særligt mellem klokken 11 og 15.

Derfor lyder opfordringen, at man kører i god tid - og helst så tidligt som muligt eller ud på eftermiddagen og aftenen.

- Hvis folk er gode til at sprede sig ud i løbet af dagen, kan det være, at vi er gode til at undgå kø, siger Simon Swaim, der er vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter, til Ritzau.

Hvis man kan vente til onsdag den 27. december med at sætte sig i bilen og køre hjem, forventer Vejdirektoratet derimod, at trafikken vil blive afviklet uden større forsinkelser.

Hvis man derimod skal med toget, anbefaler DSB’s informationchef, at man i så god tid som muligt sikrer sig en plads med toget hjem.

- De kommende dage skal man være opmærksom på, at det er en god idé at have en pladsbillet. Det har de fleste allerede sikret sig, og derfor er der også nogle afgange, hvor det kan være svært – hvis ikke umuligt på nogle tidspunkter – at få en pladsbillet, siger informationschef Tony Bispeskov til TV 2.

Under alle omstændigheder bør man holde sig opdateret om ændringer i trafikken, inden man drager afsted.

Det kan man gøre på Vejdirektoratets hjemmeside og følge togtrafikken på rejseplanen.dk.