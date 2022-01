Her er de mest populære børnenavne i Region Syddanmark

Ser man på, hvad nyfødte blev navngivet i første halvår af 2021, er Emma og William dog skubbet af tronen. Flest piger blev navngivet Alma, mens Emma var nummer seks på listen.

Hos nyfødte drenge fik flest navnet Oscar i det første halvår. Derefter fulgte Karl og William.

6.000 skiftede navn

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser også, at over 6.000 personer skiftede fornavn i 2021. Det er det højeste antal, siden navneloven blev ændret for 15 år siden.

Mest populære navne i Region Midtjylland