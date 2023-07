Her er de mest populære navne i Syd- og Sønderjylland

Hvert år laver Danmarks Statistik en opgørelse over de mest populære pige- og drengenavne i det forgangne år, og i 2022 udgjorde William, Karl, Emil, Oscar og Malthe top fem over de mest populære drengenavne på landsplan, mens det for pigerne er Ella, Freja, Alma, Agnes og Luna, der topper listen.

Men dykker man lidt nærmere ned i tallene, så er der store regionale forskelle på, hvilke navne der er de mest populære.