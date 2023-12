Her er de nye regler og love, du skal kende

Børn skal have flere rettigheder.

Det mener et flertal i Folketinget, og derfor vedtog de sidste år en ny lovgivning kaldet for 'Barnets lov'.

Den træder i kraft den 1. januar 2024, og her skal det ifølge loven sikres, at "børn og unge, som har behov for særlig støtte, kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel og sundhed og som deres jævnaldrende".

Det betyder også, at børn i en alder af 10 kan opnå status som en selvstændig part i anbringelsessager, og at de tidligere end før kan få hjælp til at blive anbragt, hvis de ønsker dette.

Dertil kommer også rådgivning, hjælp og støtte til børn og deres familier for at forebygge sociale problemer, ligesom loven sikre, at kommunen fremover har pligt til at lave en undersøgelse af søskende, hvis et barn eller en ung bliver anbragt.

Anbringelsen kan ske frivilligt eller ved tvang og kan for eksempel være i en plejefamilie eller på et opholdssted.