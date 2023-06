Her er de syd- og sønderjyske Michelin-restauranter

Et kvalitetstempel

Inden mandagens kåringer havde Restaurant Lyst i Vejle, Syttende i Hotel Alsik i Sønderborg, Ti Trin Ned i Fredericia og Henne Kirkeby Kro alle en stjerne - og for sidstnævnte to af slagsen.

Det fortsætter de med at have, og det betyder meget for landsdelens topscorer, Henne Kirkeby Kro.

- Jeg er virkelig glad for, at vi kan vinde vores to stjerner igen i år. Det bliver aldrig mindre specielt, selvom du tidligere har vundet stjerner eller fået lov til at beholde dem. Det er en speciel følelse hver gang. Det er jo et kvalitetsstempel, og det er altid rart at få dem, siger restaurantchef ved Henne Kirkeby Kro, Garrey Dawson.