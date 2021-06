Her er den royale plan for genforeningsfejringen i Sønderjylland

For 101 år siden red en hvid hest gennem menneskemængden og under æresporten ved den gamle grænse ved Christiansfeld, hvorfra flagene var hejst. Kong Christian 10. stadfæstede lige her den lov, der betød, at Sønderjylland igen skulle høre til Danmark efter 56 år med tysk styre.

I år gentager den daværende konges barnebarn, dronning Margrethe, turen over den gamle grænse. Det kommer ikke til at foregå på hesteryg, men i karet i selskab med kronprins Frederik og prins Christian.

Genforeningen skulle have været fejret sidste år, men på grund af covid-19 er det kongelige besøg rykket til i år, hvor 100-året for genforeningen skal fejres på bagkant.