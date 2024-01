Her er fire råd til at nedkøle mad udenfor

Temperaturen udenfor skal være så lav og portionerne så små, at du kan nedkøle kikærtegryden eller chili con carnen til ti grader inden for højst fire timer. Så holder du både bakterierne i skak og sparer på strømmen til køleskabet.

Undlad at sætte maden direkte på jorden, og sørg for, at fugle, rotter og katte ikke kan komme til maden. Brug fx en gryde eller beholder med tungt, tætsiddende låg.