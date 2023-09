Her er hovedpunkterne i ny lovpakke mod bandekriminalitet

I dag præsenterede regeringen sit forslag til en løsning på stigende mængde bandekriminalitet i Danmark.

Andelen af indbyggere i særligt udsatte boligområdet, der har oplevet rocker- og bandeaktivitet i deres nabolag, er tre gang større end sammenlignet med indbyggere i resten af Danmark.

I Syd- og Sønderjylland er der særligt udsatte boligområder i Sønderborg, Esbjerg, Horsens og Kolding.

Den såkaldte ’bande-pakke’ er den fjerde bandepakke siden 2009 og har en række hovedpunkter, hvor indsatsen mod rocker- og bandegrupperingers kriminalitet styrkes.

Kriminalitet over landegrænser

Det skal blive sværere for rocker- og bandegrupperinger at lave grænseoverskridende kriminalitet.

Derfor vil regeringen afsætte flere midler til at styrke samarbejdet med de andre nordiske lande. Ligesom der også skal sættes penge af til en forbindelsesofficer i udlandet, hvor bandernes kriminelle forretninger foregår.

Derudover skal det være nemmere at udvise udenlandske bandemedlemmer, hvis de begår kriminalitet i Danmark.

Samtidig skal narkokriminalitet og bandekriminalitet straffes hårdere med indrejseforbud i tilfælde, hvor den dømte ikke bliver udvist af landet.

Dobbeltstraf for kniv og våbenbesiddelse

Opbevarer man våben, går man med kniv eller andet våben uden tilladelse skal straffen være hårdere.

Tidligere har man allerede gjort det muligt at fordoble straffen for vold, tvang, trusler og røveri med skydevåben eller andre særlig farlige våben, hvis det sker i forbindelse med en bandekonflikt. Det kommer nu til også at gælde for lovovertrædelser med kniv.

Samtidig bliver bødestraffen for at besidde et blankvåben hævet, og fængselsstraffen for at gå med kniv under skærpende omstændigheder fordobles.

Derudover vil regeringen også indfører endnu en frit lejde- aktioner, hvor borgere kan indlevere ulovlige våben uden straf. Sidst skete det i 2017, hvor 10.459 skydevåben blev indleveret og en betydelig mængde ammunition og sprængstof. Meningen er at forhindre, at våbnene havner i de forkerte hænder.

Færre unge skal kunne rekrutteres til kriminalitet

I dag er 46 procent af registrerede bandemedlemmer under 25 år. Det viser nye beregninger fra Justitsministeriet.

Derfor sætter den nye bandepakke særligt ind mod unges rekruttering ind i rocker- og bandemiljøer.

Dels vil regeringen gøre det muligt at videregive fortrolige oplysninger om personer over 18 år til forældre og andre lignede relationer. Det betyder, at unges stofmisbrug eller andre sociale problemer kan blive videregivet til den unges netværk, hvis man vurderer, at det kan hjælpe til at forhindre den unge bliver involveret i kriminalitet.

Regeringen vil også gøre det ulovligt og strafbart at rekrutterer børn og unge under 18 år til kriminalitet. Det er særligt tiltænkt tidligere dømte, der trækker unge ind i deres kriminelle løbebane.

Kommunerne vil få mulighed for at give såkaldte lommepengejobs til unge mellem 13 og 17 år, der er mistænkt for at have begået kriminalitet og have risiko for at blive involveret i kriminalitet.

Hårdere straf for bandekriminalitet

Straffene bliver markant sat op for bandekriminalitet, og samtidig bliver de særlige former for rocker- og bandegrupperingers kriminalitet gjort mere alvorligt- Det gælder blandt andet ydmygelsekriminalitet.

Opholdsforbuddet, der blev indført i 2017, bliver også skærpet. Hvis man idømmes et opholdsforbud, må man ikke længere opholde sig i bestemt område – oftest mødesteder for den gruppering, man er med i. Nu bliver det skærpet, så der første gang et opholdsforbud bliver overskredet kan man blive varetægtsfængslet.

Samtidig vil man indføre et kontaktforbud, for at forhindre at dømte bandemedlemmer fortsat ses i deres gruppering. Overtrædelse vil medføre fængselsstraf.

Derudover vil man blandt holde skærpet kontrol under prøveløsladte bandemedlemmer ligesom at de også kan få frataget deres børne- og ungeydelser.

Økonomisk kriminalitet og bilsvindel skal straffes hårdere

Banders økonomiske kriminalitet skal stoppes. Derfor vil regeringen fordoble straffen for banderelateret økonomisk kriminalitet.

Muligheden for at konfiskere formuer for personer, der dømmes skyldige i strafbare forhold, skal øges. Det betyder blandt andet, at der ikke vil være en nedre grænse for, hvad der kan konfiskeres, og samtidig kan formuen også konfiskeres for andre nærtstående til den kriminelle udover bare ægtefæller og samlevere.

Derudover vil man sætter særligt ind mod svindel i leasingbranchen ligesom, at tilsynet med synshaller vil blive øget. Særligt i forbindelse med svindel med bilers stelnumre.

Politiet får flere værktøjer

Det skal være muligt for politiet at aflytte flere telefonsamtaler, hvis det drejer sig om bandekriminalitet.

Derudover vil regeringen, at man sammen med kommunerne får udvidet rammerne for at bruge den såkaldte samlingsstedsforbudslov, så det bliver sværere for grupperinger at oprette rockerborge og bandeklubhuse.