Her er ni arrangementer, du kan tage til grundlovsdag

Har du lyst til at prøve ø-livet for en dag, så kan du tage til Aarø. For 19. gang inviterer Aarø Beboerforening således til grundlovsfest og åben ø.

Haderslev Kommune har igen i år bevilliget gratis persontransport med færgen. Det er dog en god idé at komme i god tid, da der forventeligt er flere tusinde mennesker, som gerne vil med færgen for at fejre dagen på øen. Første færger sejler klokken 9.20 fra Årøsund.

Folketingsmedlem Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) holder tale klokken 12:30 og økonomiminister Stephanie Lose (V) følger op klokken 13.

