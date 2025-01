Her er ni store begivenheder, du kan glæde dig til i år

Store begivenheder i landsdelen i 2025

1 EM i badminton i Horsens 8. - 13. april Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix En lang række af Europas bedste badminton-spillere kommer til Horsens til foråret. Omkring 250 deltagere fra mellem 40 og 50 lande forventes at kæmpe om guldet, når byen til maj er vært for EM i badminton. Senest Danmark var vært for badminton-EM var det også her i landsdelen, da Kolding var vært 2017. Tager man de rød-hvide briller på er der højst sandsynligt en del at glæde sig til. Danskerne har nemlig tradition for at hive medaljer hjem ved Europamesterskabet. Ved EM i 2024 var der guld til Anders Antonsen og bronze til Viktor Axelsen i herresingle, mens Julie Dawall tog en bronzemedalje på kvindesiden. Indenfor herredouble gjorde danskerne rent bord. Det blev guld til Kim Astrup og Anders Skaarup, sølv til Jesper Toft og Andreas Søndergaard og bronze til Rasmus Kjær og Frederik Søgaard. I mixeddouble var der også dansk sølv og bronze.

2 100 års jubilæumsårsmøde for mindretallet i Sydslesvig 23. - 25. maj Foto: Sydslesvigsk Forening De Danske Årsmøder i Sydslesvig bliver i 2025 holdt for 100. gang. Det er Sydslesvigsk Forening (SSF), der står bag arrangementerne, der finder sted i dagene 23. til 25. maj. Her i jubilæumsåret bliver årsmøderne afholdt under mottoet ”Mindretallet længe leve”. - Årsmøderne er et udtryk for, at der et spillevende mindretal i Sydslesvig. Man kan nærmest sige, at det er vores grundlovsdag eller nationaldag, fortæller generalsekretær for Sydslesvigsk Forening Jens A. Christiansen.

3 DM i halvmarathon i Kolding 1. juni Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix På årets første sommerdag - i hvert fald i følge kalenderen - skal danmarksmestrene i halvmarathon findes i Kolding, når der afholdes Kolding Half. Dermed kan byen se frem til at få besøg af nogle af landets bedste løbere. Det er første gang, at Kolding Half skal være værter for DM. - At få danmarksmesterskabet er meget, meget stort, og denne bedrift havde vi slet ikke turde at håbe på endnu. Kolding Half har trods alt kun to afviklingsår på bagen, men har allerede etableret sig på den danske motionsløbscene, fortalte løbsleder for Kolding Half, Kristina Schou Madsen, sidste år. Læs også Sydjysk by bliver værter for DM i halvmarathon

4 Royal Run i Ribe og Horsens 9. juni Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Royal Run kommer ikke kun forbi et men to steder her i landsdelen i år til juni. Både Danmarks ældste by, Ribe, og eventbyen Horsens får besøg af et eller flere medlemmer af den royale familie samt tusindvis af løbere klædt i kongeblå. Det skal dog sige, at der allerede er udsolgt, hvis man vil løbe ruterne i de to pågældende byer. Hvis du ikke har billet, har du dog stadig mulighed for at overvære arrangementet langs ruten. Nogle af dem som skal løbe er en familie på tværs af fire generationer. Fra 67-årige Sonja Burkal til sit 3-årige oldebarn er 22 familiemedlemmer tilmeldt Royal Run i Ribe 2025. Læs også Familie deltager i Royal Run på tværs af fire generationer

5 DGI's landsstævne i Vejle 3. til 6. juli Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix Det er vist ingen tvivl om, at landsstævnet i Vejle i 2025 bliver et af årets helt store begivenheder. Arrangørerne forventer mellem 20.000 og 25.000 deltagere og lige så mange tilskuere, når Vejle fra 3. til 6. juli skal være vært for fire døgn i drættens tegn. I løbet af ugen vil man, foruden det store åbningsshow, kunne opleve mere end 30 sportsgrene såsom gymnastik, beachvolley, e-sport, kørestolsbasket, padel og svømning. Om aftenen vil der være musikalsk underholdning med en lang række kunstnere såsom Pil, Mumle, Birthe Kjær og Østkyst Hustlers. Læs også Her er listen med navne, der skal optræde til DGI's Landsstævne i Vejle Årets landsstævnesang "Se Op" er skrevet af brødrene Martin og David Sommer. På studieversionen er det X Factor-vinder Helene Frank fra det danske mindretal, der synger. Den sang kan du høre i artiklen her. Når festlighederne slutter 6. juli sendes stafetten videre til Sønderborg Kommune, som skal være vært for landsstævnet næste gang det afholdes, som er i 2029.

6 Tall Ships Races Esbjerg 6. - 9- august Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Til august lægger en lang række imponerende skuder igen til ved kajkanten i Esbjerg Havn i forbindelse med Tall Ships Races. Det er langtfra første gang, at byen ved havet er vært for arrangementet, der første gang var forbi i 1993. Siden har byen været vært i 2001, 2014, 2018 og senest i 2022. Læs også Se de flotte billeder fra Tall Ship Races i Esbjerg

7 Verdensmesteren i speedway skal findes i Vojens 13. september Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix Mere end 15.000 tilskuere var på plads på Vojens Speedway Center, da polakken Bartosz Zmarzlik blev verdensmester tilbage i september. Igen i år huser Vojens en afdeling af FIM Speedway Grand Prix - denne gang er det årets sidste, så verdensmesteren kommer igen i år til at blive hyldet i Vojens. Læs også 15.300 tilskuere så polak lave VM-hattrick i Vojens

8 EU-formandskabet kommer til Horsens 6.-25. oktober 2025 Foto: Arkiv Når Danmark i det sidste halvår af 2025 skal varetage det roterende formandskab for EU's ministerråd, er det Horsens, der skal danne ramme for EU-formandskabet. Fra 6. til 25. oktober skal kommunen huse hundredvis af politikere, embedsfolk og journalister, der skal afholde en lang række minister- og embedsmøder. EU-formandsskabet blev også afholdt i Horsens, da Danmark senest havde det tilbage i 2012. Læs også Forum Horsens bliver igen tilløbsstykke for EU-begivenhed