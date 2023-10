Her er planen, når prins Christian fejrer sin 18-års dag

* Klokken 11.50: Livgarden med vagtskifte foran Christian VII's Palæ på Amalienborg.

* Klokken 12: Prins Christian viser sig på balkonen på Frederik VIII's Palæ på Amalienborg. Han vil være omgivet af sine forældre, tre søskende og dronningen.

* Klokken 17: Dronningen er vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot. Blandt de inviterede er repræsentanter fra ungdomsorganisationer, ligesom 200 unge fra Danmark, Grønland og Færøerne er med. Hver kommune har udvalgt to 18-årige til at deltage i festen.

