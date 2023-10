Her er tre ukendte sportsgrene, du bør prøve til motionsuge

Formålet med ugen er at inspirere dem, der ikke er en del af et motionsfællesskab til at blive det, og med så mange arrangementer er der noget for enhver smag.

TV SYD har været på besøg ved nogle af de mere ukendte sportsgrene, som kan agere et alternativ til alle, der ikke er til fodbold, badminton og andre gængse tilbud.

Samurai-sport

I en gymnastiksal på Novaskolen i Vejle mødes den lokale kendoklub to gange om ugen for at dyrke en sportsgren, der trækker rødder helt tilbage til samuraiernes tidsepoke.

Kendo betyder 'sværdets vej' på japansk og er en kampsport, hvor to udøvere kæmper mod hinanden med bambussværd kaldet shinai.

Vejle Kendo Klub har for nuværende blot to medlemmer og må regnes for en af landets mindste idrætsforeninger.