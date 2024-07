Her er uddannelserne med de højeste snit - nogle af dem er endda "billige"

11,3 er det højeste snit, man skal præstere for at blive optaget på en af de videregående uddannelser i landsdelen. På andenpladsen over de højeste snit finder man jordemoderuddannelsen på UC Syd i Esbjerg. Den kræver et snit på 9.6.

Bachelor of Engineering in Mechatronics, Sønderborg, Study start: Summer start

Bachelor of Engineering in Software Technology, Horsens, Study start: Summer start

Bachelor of Engineering in Climate and Supply Engineering, Horsens, Study start: Summer start

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Engineering, Innovation and Business), Sønderborg, Study start: Summer start

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management, Horsens, Study start: Summer start

Alt udsolgt trods høje karakterkrav

Men faktisk er et snit på 9,6 "billigt" sluppet, hvis man gerne vil være jordemoder. Det er nemlig det laveste gennemsnit, man kan blive optaget på en jordemoderuddannelse i hele landet på.

På Københavns Professionshøjskole koster en lignende uddannelse for eksempel henholdsvis 11,1 og 10,9 - afhængigt af, om man starter studierne sommer eller vinter.

64 studerende er optaget på jordemoderuddannelsen i Esbjerg.

Med et snit på 9,4 er uddannelsen "Bachelor of Architectural Technology and Construction Management" på Via University College i Horsens den uddannelse, der kræver det tredje højeste snit - efterfulgt af jurastudiet på Syddansk Universitet i Esbjerg.

Her krævede det et snit på 8,4 at blive optaget i år.

Også her er karakterkravet lavere end det er på de øvrige jura-uddannelser i Danmark, hvor snittet ligger mellem 8,5 og 9,0.

"Bunden" af top fem

Endelig deler europastudier på Syddansk Universitet i Sønderborg og akademiuddannelsen i multimediedesign på Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg femtepladsen i denne lille top-fem.

De fem studier er alle fyldt op, og har måttet afvise ansøgere.

I tabellen ovenfor kan du se, hvilke karaktergennemsnit de uddannelser, der kræver sådan ét, har.