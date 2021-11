Her er valgets største stemmeslugere

Alle stemmer er nu talt op i de 14 kommuner, som TV SYD dækker.

Det drejer sig om Varde, Tønder, Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Hedensted, Vejle, Vejen, Billund, Horsens, Kolding, Esbjerg, Fanø og Fredericia.

Det står nu klart, at flere havde et særdeles godt valg. Nogle har fordoblet deres personlige stemmer siden sidste valg i 2017. Andre har fået færre stemmer, men er alligevel med i top ti over landsdelens største stemmeslugere.

Herunder kan du se hvilke politikere, der fik flest stemmer til kommunalvalget.