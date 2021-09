Her får de 38 millioner kroner til otte nye cykelstier

Otte strækninger i syv syd- og sønderjyske kommuner får i runde tal 38 millioner kroner i støtte fra staten, mens kommunerne selv skal bidrage med et lige så stort beløb, da betingelsen for statens tilskud er 50 procent kommunal finansiering.

- Interessen fra kommunerne har været rigtig stor, og det er nogle virkeligt gode projekter, der nu kan komme i gang. Det kan ikke siges nok, hvor godt det er for både klimaet og folkesundheden, jo flere der stiger ud af bilen og hopper på cyklen, siger transportminister Benny Engelbrecht, (S), i en pressemeddelelse .



I udvælgelsen er der blandt andet lagt vægt på, at flest muligt får gavn af projektet, større trafiksikkerhed for cyklister og at projektet bidrager til bedre sammenhæng.

Glade borgmestre

I Billund Kommune glæder borgmester Ib Kristensen (V), sig over, at det bliver muligt at forbinde Sdr. Omme og Filskov med en asfalteret cykelsti.

- Lige nu er der en smal grussti på noget af strækningen og en trampesti på det sidste stykke, så det er en rigtig god nyhed. Vi skal finde vores del af finansieringen, siger IB Kristensen.

I Haderslev bliver det mere sikkert for skolebørn at passere et industriområde.

- Vi har sat vores del af pengene af i næste års budget, så det glæder mig, at vi nu kan komme i gang, siger borgmester H.P. Geil (V).