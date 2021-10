Her fanger de og tjekker fisk for giftigt stof

PFAS-stoffer svært nedbrydelige

PFAS-stofferne – herunder PFOS – optages nemt af dyr og planter og nedbrydes kun langsomt. Hvis vandløb har været påvirket af PFAS, vil det derfor være risiko for, at det findes i fiskenes væv.



Hvis kommuner eller Region Syddanmark skønner, at der er behov for det, kan de allerede nu beslutte at fraråde fiskeri i vandløb i nærheden af brandøvelsespladser. Dette behøver ikke at afvente fiskeundersøgelserne, oplyser Miljøstyrelsen.