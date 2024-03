Her giver studerende topkarakterer til deres undervisere

Det viser Danmarks Studieundersøgelse 2023, som er udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det skriver Erhvervsakademi Sydvest i en pressemeddelelse.



I undersøgelsen svarer de studerende på otte erhvervsakademier på, hvordan de vurderer blandt andet undervisningen på deres skole på en skala fra et til fem.

Her scorer Erhvervsakademi Sydvest højest blandt de otte erhvervsskoler i en række kategorier herunder: Konstruktiv feedback, Interesse og motivation, Læring for forståelse og Dybdelæring.

- Jeg er rigtig stolt af, at vores undervisere formår at indfri de høje forventninger, som vores studerende har til dem. Det bliver ikke mindre imponerende, når man tænker på, at underviserne i den grad har skullet forny sig gennem de seneste år, hvor online-undervisningen er kommet l at fylde mere på uddannelserne, udtaler rektor på Erhvervsakademi Sydvest Henrik Larsen.