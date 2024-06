Her har eleverne været i skole, mens alle andre har haft fri

Og i anledningen af demokratisets festdag har den pædagogiske leder på Bakkeskolen Cosmos holdt en grundlovstale for eleverne.

Han fortæller, at det vigtigste i hans tale er, at der skal være plads til uenigheder blandt eleverne, hvis bare de samtidig respekterer hinandens forskelligheder.

- I folkeskolen kommer vi fra vidt forskellige baggrunde, men vi har en unik mulighed for at lære af hinanden, hvis vi kan finde ud af at lytte til hinanden, siger Christian Varming.



Den pædagogiske leder slår fast, at grundloven generelt ikke fylder meget i et børne- og ungdomsliv, men at undervisningen stadig er vigtig.

- Grundloven er en bærende del i vores samfund, så vi synes, det er vigtigt, at børnene hvert år bliver mindet om den, siger Christian Varming.

I anledningen af at grundloven i år fejrer sin 175 års fødselsdag, fik eleverne i skolegården taget et dronebillede, hvor de sammen dannede tallet 175.