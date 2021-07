Her har syv ud af ti fået første vaccination

Det går fremad med vaccinationerne, og i Sønderborg har man nu nået en milepæl ved at have vaccineret 70 procent af befolkningen for første gang - svarende til 51.586 indbyggere. Det placerer kommune i selskab med 39 andre danske kommuner, der er nået mindst lige så langt.

I Sønderborg er 47,1 procent svarende til 34.735 indbyggere færdigvaccinerede.

Hedensted og Billund er tæt på de 70 procent førstegangsvaccinerede med henholdsvis 69,4 og 69 procent.

Til sammenligning er Frederikshavn med 74 procent den kommune (ikke-ø kommune) med flest førstegangsvaccinerede.

Næsten fire millioner med første stik

Mere end 3,9 millioner indbyggere i Danmark har påbegyndt vaccination mod covid-19, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Helt præcist har 3.955.448 personer - svarende til 67,6 procent af befolkningen - fået minimum ét stik med en vaccine.

Af dem kan mere end 2,7 millioner kalde sig færdigvaccinerede. Det er præcis 2.709.390 personer, som dermed har modtaget det afsluttende stik. Det svarer til 46,3 procent af befolkningen.