Her kan det koste en bøde på 10.000 kroner at gå i byen

Store bøder og fængsel hvis forbud trodses

Den 1. juli sidste år trådte en lovændring i kraft, som betyder, at personer, der bliver dømt for bestemte former for kriminalitet i nattelivet, kan få forbud mod at gå på barer, diskoteker og lignende steder mellem midnat og klokken 5.00.

Forbuddet betyder, at de dømte ikke må færdes i de nattelivszoner, som politikredsene har oprettet. Et forbud vil for den dømte være landsdækkende og gælde på tværs af politikredsene.