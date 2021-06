Her kan du lufte klaphatten og se EM i fodbold på storskærm

Med et års forsinkelse løber de danske fodboldhelte endelig på banen i Parken for at spille den første EM-kamp.

Der bliver kun plads til 15.900 tilskuere til kampen og den store usikkerhed, som mange måneder med forsamlingsforbud har givet, betyder også, at der slet ikke kommer så mange storskærme op rundt omkring i de syd- og sønderjyske byer.

Blandt andet Vejle, Kolding, Aabenraa, Sønderborg og Esbjerg har droppet deres planlagte fodboldfester.

Nogle steder fordi udgifterne er for høje i forhold til hvor mange fodboldfans, der må være samlet. Andre steder fordi det har været praktisk umuligt på grund af de gældende forsamlingsrestriktioner.

- Vi kan ikke spærre et helt torv af midt i byen. Det har ikke været muligt for os at håndtere, fortæller Brigitta Christensen, der er marketingschef i City Esbjerg.