Her kan du se dem: Fly over Danmark på flagdagen

To F-16 og et C-130 Hercules flyver over Danmark på Flagdagen for Danmarks udsendte i dag søndag, skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Overflyvningerne er en respektfuld hilsen til aktive soldater, veteraner, de faldne og deres efterladte.

De to F-16'ernes rute er planlagt, så den går over flest muligt kaserner og garnisonsbyer, hvor der er mange veteraner.

De planlagte ruter kan ses via dette link til google maps. Bemærk at F-16 (blå rute) og C-130'eren(grøn rute) flyver forskellige ruter. Man skal zoome i kortet for at se tidspunkterne for overflyvningerne de forskellige steder.



F16-flyene letter fra Skrydstrup 11.50.



Hercules-flyets rute er planlagt, så flyet er ved Christiansborg i København kl. 16.23, hvor den store parade i anledningen af flagdagen finder sted. Omkring 2000 soldater deltager i paraden.

I paraden deltager også kronprinsparret, medlemmer af regeringen, Folketinget og de myndigheder, der udsender personel i internationale missioner.

Også efterladte til omkomne i de internationale missioner deltager i paraden.