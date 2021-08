Her kan du se PostNord Danmark Rundt i Syd- og Sønderjylland i eftermiddag

Ønsker man at opleve cykelløbet i Sønderborg, skal man dog være opmærksom på trafikken. Enkelte områder i byen vil en del af dagen være lukket for kørende trafik, og blandt andet henvises al kørende trafik, der skal til og fra Als i tidsrummet 15 til 19 til at benytte Alssundbroen.

Hvis man er sejlende, og ønsker at passere Alssund skal man ligeledes være opmærksom, da Kong Christian X's bro er lukket i samme tidsrum.



Sønderborg Banegård bliver også berørt, da man hverken kan komme til stationen med hverken bil, bus eller taxa i samme tidsrum. Dog kan man tilgå banegården til fods. Du kan læse mere om de trafikale forhold i Sønderborg i forbindelse med PostNord Danmark Rundt på Sønderborg kommunes hjemmeside.

I går blev første etape kørt fra Struer til Esbjerg, som blev vundet af hollandske Dylan Groenewegen fra Team Jumbo-Visma.