Her kan du tage ud med kælk eller langrendsski

Mulighederne er ifølge Horsens Folkeblad mange for at finde kælkebakker for både nybegyndere og de mere garvede.

Den 28. november 2023 lavede avisen et overblikskort over kælkebakker i de to kommuner, som er værd at tage et kig på, hvis kælken skal luftes. Her kan du få god fart på kælken på bakker i og omkring Horsens, Hedensted, Uldum, Brædstrup og Bjerre - og mange flere.



Find skiene frem

Vil du hellere nyde det smukke snelandsskab med et par langrendsski under fødderne, er der gode muligheder ved Munkebjerg i Vejle, hvor der er trukket langrendsspor ved Vejle Golfklub.

Dem er Ole Binder fra Ødsted ude for at prøve, da TV SYD fanger ham på mobilen.

- Nu ser det ud til, at vi har en lille uge med godt skiføre. Det er super dejligt med frostvejr og god sne, lyder det fra skientusiasten på 66 år, der er medlem af OK GORM - Orienterings- og skiklubben i Jelling.