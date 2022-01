Her kan vandstanden stige op mod 120 gange om året

Op mod 120 gange om året. Så mange gange kan vandstanden på den sønderjyske østkyst overstige DMI's nuværende varslingsniveau for højvande.

Længe har der været talt om, at vandstanden stiger, og at det truer kystnære områder.

Og de dystre fremtidsprognoser rykkere tættere og tættere på.

Det viser det nye klimaatlas fra DMI (Danmarks Meteorologiske Institut), som er instituttets bud på fremtidens klima.

Og det viser, at det hen mod slutningen af dette århundrede vil ske op mod 100 gange om året, at det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive overskredet.

- Nogle steder i landet vil det nuværende varslingsniveau overskrides mere end 100 gange om året i slutningen af århundredet, hvis den globale udledning af drivhusgasser fortsat er høj - det svarer til, at der i dagens Danmark er områder, hvor beredskaber og boligejere vil blive varslet mere end hver fjerde dag året rundt, siger Mark Payne, der er klimaforsker og faglig leder af Klimaatlas på DMI.