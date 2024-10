Her på havnen kæmper de fortsat med ødelæggelserne et år efter stormfloden

- Vi havde en entreprenør til at køre i tre dage med to gravemaskiner og fire lastbiler. Der var simpelthen så vanvittigt meget affald. Gamle grene, skibsvrag, tang og alt muligt, som var skyllet ind fra havet. Længere nede af kysten var en kystsikring skyllet helt væk, og alt det jord, skidt og ler derfra lå oppe på vores område, fortæller Carsten Kock, der er medejer af den lille havn samt café og campingplads ved Mommark Marina, som han driver sammen med sin kompagnon Steven Andersson.

- Jeg er sgu nok en bitter mand. En skuffet forretningsmand, der gennem flere år har opbygget et meget velbesøgt og anerkendt turistområde, som bliver smadret over en enkelt nat. Og så kan vi ingen hjælp få, siger Carsten Kock.

I de her dage holder han sin første ferie, siden stormfloden smadrede hans livsværk for et år siden. Den er mere end tiltrængt, for det har været et år med rigtig mange bekymringer.

- Vi havde ødelæggelser for 10 millioner kroner her. Og indtil videre har vi selv puttet knap 4,5 millioner kroner i oprydning og genopbygning. Nu havde jeg lidt penge stående, så jeg selv kunne løfte nogle af omkostningerne. Havde vi ikke haft det, havde det heddet konkurs, fortæller Carsten Kock.

Ifølge loven er havne- og kajanlæg nemlig ikke omfattet af stormflodsordningen, men derimod på en såkaldt negativliste over områder, som er undtaget for erstatning gennem Naturskaderådet.

Derfor har Carsten Kock kun kunnet få erstatning for de ødelæggelser, der var på restaurationsbygningen. Her har han modtaget godt en halv million kroner fra Naturskaderådet.

Folketingspolitiker Peter Kofod (DF) forstår godt havneejerens frustrationer. Han stod i januar 2024 bag en offentlig høring i Sønderborg , hvor blandt andre Carsten Kock var inviteret for at fortælle om stormflodens konsekvenser for hans virksomhed.

- Vores håb er, at man finder en fornuftig løsning, som gør, at vi kan få noget hjælp fremadrettet. Men at politikerne samtidig lader det være med tilbagevirkende kraft, så vi kan få noget hjælp i de havneområder, der blev hårdt ramt, siger han.

Men her et år efter er status, at ydermolerne fortsat ikke er blevet repareret. Og i selve inderhavnen hvor bådene ligger, er anløbsbroerne kun blevet nødtørftigt istandsat.

- Jeg synes jo i virkeligheden ikke, at der er sket en bønne siden da. Regeringen sidder på hænderne her, og jeg kan ikke forstå det. Hele vejen op langs den sydjyske østkyst var der enorme skader, som var meget større, end man fra centralt hold satte af til at løse, siger Peter Kofod.

Derfor opfordrer Peter Kofod regeringen til at sætte området langt højere på listen over prioriteter.

- Hvis man har en regering over midten, der skal løse svære komplicerede problemer - og det var jo dens opdrag - så skal man da løse sådan noget, som det her. Så skal man da sørge for, at folk ikke får skyllet deres ejendom og livsværk væk, hver gang det blæser. Vi ved, at der kommer flere af de her hændelser i fremtiden. Det burde være langt højere på dagsordenen, lyder det fra Peter Kofod.

Efterladt med kæmperegning

Her et år efter stormfloden står Mommark Marina fortsat alene med en regning på 10 millioner kroner efter stormfloden. Selvom restaurationen for længst er oppe at køre igen, har forløbet givet stof til eftertanke.