Her stiger smitten fortsat

I Vejle Kommune er smitten på vej opad for ottende dag i træk. Den seneste uge er der kommet 152 nye smittede i kommunen, der dermed har den en incidens på 129 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge. Det placerer kommunen på en national 11. plads.

Ser man bort fra Fanø, der med tre nye smittede den seneste uge også ligger højt, er ingen af de andre kommuner i Syd- og Sønderjylland over 100 i incidenstal. Med et fald på seks nye smittede kniber Hedensted i dag ned på under 100 med en incidens på 91,5.

Sogn nærmer sig nedlukning

Ørum Sogn i Hedensted Kommune opfylder nu to ud af tre krav for en automatisk nedlukning. Kommunen har en incidens på 1.255 samt tre nye smittede den seneste uge. Samtidig er 12,5 procent af de testede den seneste uge positive.

Hvis antallet af nye smittede stiger til 20, bliver sognet lukket ned i mindst en uge.